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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:14

В Тамбов привезли главную новогоднюю елку

17-метровое дерево устанавливают на площади им. Ленина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Живую ель в Тамбове ставят второй год подряд

Живую ель в Тамбове ставят второй год подряд

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбов из Пичаевского района доставили новогоднюю ель. Зеленое 17-метровое дерево 20 декабря устанавливают на центральной площади областного центра. Второй год подряд символом Нового года в Тамбовской области становится живая ель. После праздников ель будет использована в качестве материала для изготовления различных изделий.

- Так, после завершения всех новогодних мероприятий, в январе 2022 года, новогодняя ель была отправлена на переработку, - напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Из нее сделали лавочки, которые теперь украшают парки региона.