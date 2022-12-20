В Тамбов привезли главную новогоднюю елку

Живую ель в Тамбове ставят второй год подряд Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбов из Пичаевского района доставили новогоднюю ель. Зеленое 17-метровое дерево 20 декабря устанавливают на центральной площади областного центра. Второй год подряд символом Нового года в Тамбовской области становится живая ель. После праздников ель будет использована в качестве материала для изготовления различных изделий.

- Так, после завершения всех новогодних мероприятий, в январе 2022 года, новогодняя ель была отправлена на переработку, - напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Из нее сделали лавочки, которые теперь украшают парки региона.