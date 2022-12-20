В Тамбове вынесли приговор мужчине, который не сообщил о том, что его знакомый отправляется воевать на стороне Украины

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор по уголовному делу в отношении жителя областного центра, который не сообщил в органы власти о воем знакомом, который планировал участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, ЛНР и ДНР на стороне Украины, в составе вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации и в целях, противоречащих интересам России.

Выяснилось, что в июне этого года тамбовчанин увидел на сайте «Авито» объявление о продаже книги, которую решил купить. После сделки между мужчинами завязалось общение в мессенджере «Telegram», во время которого продавец книги сообщил новому знакомому о своих антироссийских взглядах, связанных с проводимой специальной военной операцией Вооруженными силами Российской Федерации при поддержке войск ДНР и ЛНР, и о своих намерениях выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в составе вооруженного формирования.

Затем в результате переписки подсудимому стало известно, что его собеседник, являясь гражданином РФ, находится на границе с Украиной и готов попасть на территорию этого государства для участия в вооруженном формировании, предварительно подготовившись: заполнил и отправил анкету, приобрел два колющих ножа с целью нападения на российский патруль.

- Осознавая противоправный характер и общественную опасность своих бездействий, имея реальную возможность, мужчина не сообщил в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях, информацию о готовящемся преступлении, - пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области. - Суд квалифицировал его действия по ст. 205.6 УК РФ - несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит преступление по ч. 2 ст. 208 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.