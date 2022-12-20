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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:17

Тамбовчанин начал платить алименты только после угрозы штрафом

Судебный пристав нашел должника в Санкт-Петербурге
Марина МАКОВЛЕВА

В Октябрьское районное отделение судебных приставов Тамбова поступил исполнительный документ о взыскании алиментов на содержание 11-летнего мальчика. Суд обязал отца ребенка выплачивать четвертую часть всех видов заработков. Но мужчина уехал в Санкт-Петербург и финансовую помощь сыну оказывать не спешил. В результате у него накопилось 214 тысяч рублей долга.

Судебный пристав установил, где находится должник, и потребовал от 53-летнего мужчины платежный документ о погашении задолженности, иначе ему грозит штраф.

- Это побудило гражданина рассчитаться с долгом в полном объеме. Права несовершеннолетнего ребенка на получение материального содержания восстановлены, выплата ежемесячных алиментных платежей находится на пристальном контроле у судебного пристава, - сообщают в УФССП России по Тамбовской области