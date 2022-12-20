Тамбовчанин расправился с приятелем, который не хотел отдавать ему долг в 3 тысячи рублей

В суде вынесли приговор 32-летнему жителю села Дубровка Тамбовского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

7 июля в больнице скончался 65-летний мужчина, доставленный после избиения односельчанином.

- Следствием и судом установлено, что 18 июня житель, будучи пьяным, на улице села встретил знакомого и стал требовать возвращения денежного долга в размере 3 тысячи рублей, на что мужчина пояснил, что денег у него пока нет, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Разозлившись, он избил должника. После того, как мужчина потерял сознание, напавший перенес его в заросли кустарника и скрылся. В этот же день потерпевшего обнаружили местные жители и доставили в больницу, где он позже скончался от полученной травмы головы.

Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима.