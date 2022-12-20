Тамбовчанка перевела более 16 тысяч мошеннице, «торговавшей» церковным облачением

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя женщина. Она просила помочь с возвратом денег, которые перевела менеджеру (как она думала) онлайн-магазина по продаже и пошиву церковного облачения.

Полицейские установили личность подозреваемой. Злоумышленница создала в социальной сети страницу, где предлагала готовое церковное облачение и услуги по его пошиву. На самом деле шить подозреваемая не умела и не собиралась.

Когда потерпевшая обратилась на страницу с просьбой изготовить церковную утварь, мошенница согласилась на работу за 16 800 рублей, при этом потребовала предоплату – 9000 рублей. Обманутая женщина перевела задаток, а потом еще более 7000 рублей, когда заказ якобы был готов. Больше «менеджер» на связь с ней не выходила.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, злоумышленница призналась в обмане. Уголовное дело направлено в суд.