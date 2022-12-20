Тамбовчанин схватился за нож, чтобы доказать приятелю, что тот не прав

Жердевские сотрудники полиции выявили преступление. В одном из домов деревни Натальевка поссорились два приятеля. 47-летний хозяин дома схватил кухонный нож и принялся угрожать им своему 62-летнему приятелю. Потом спорщики успокоились, трагедии не произошло. Но всерьез напуганный потерпевший обратился в полицию.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, сотрудники полиции задержали хозяина дома, он дал признательные показания. Кухонный нож изъят и отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.