В сельсоветах Рассказовского районе было некому обслуживать дороги зимой

В Рассказовской межрайонной прокуратуре провели проверку, касающуюся подготовки к эксплуатации муниципальных автомобильных дорог в зимний период. Выяснилось, что ряд сельсоветов не заключили договор подряда на их содержание в холодное время года.

Также, на момент проверки дороги не были расчищены от снега, не посыпаны противогололедным материалом, что затрудняло дорожное движение и не обеспечивало надлежащий поток пешеходов.

- По выявленным нарушениям в адрес органов местного самоуправления прокуратурой внесены представления с требованием незамедлительного устранения нарушений, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В настоящее время договоры заключены, работы по расчистке улиц выполнены.