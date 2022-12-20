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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:15

В сельсоветах Рассказовского районе было некому обслуживать дороги зимой

Местные власти не позаботились о выборе подрядчика для этих работ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Рассказовской межрайонной прокуратуре провели проверку, касающуюся подготовки к эксплуатации муниципальных автомобильных дорог в зимний период. Выяснилось, что ряд сельсоветов не заключили договор подряда на их содержание в холодное время года.

Также, на момент проверки дороги не были расчищены от снега, не посыпаны противогололедным материалом, что затрудняло дорожное движение и не обеспечивало надлежащий поток пешеходов.

- По выявленным нарушениям в адрес органов местного самоуправления прокуратурой внесены представления с требованием незамедлительного устранения нарушений, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В настоящее время договоры заключены, работы по расчистке улиц выполнены.