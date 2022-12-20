В Тамбовской области будут судить жителя Таджикистана, который спрятал в тайнике почти 2 килограмма наркотиков

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, 29-летний мужчина, по договоренности с родственником, отбывающим наказание в местах лишения свободы, в июне 2022 года приехал из Мичуринска в Тамбов. Получив координаты размещения тайниковой закладки он забрал оттуда наркотики и переложил их в другое место, чтобы потом продать.

Сделать это мужчине не удалось, так как его задержали сотрудники регионального УФСБ. В закладке обнаружили диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, общей массой 1 983,3 грамма.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.