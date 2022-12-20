Два жителя Сосновки украли отопительный котел из магазина в Ольховке

В полицию поступила информация о краже оборудования из котельной магазина в деревне Ольховка Сосновского района. На месте следственно-оперативная группа обнаружила следы автомобиля и обуви. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали молодых людей 24 лет и 21 года.

Жители Сосновки воспользовались отсутствием охраны, взломали замки и пробрались в котельную. Молодые люди демонтировали котел и увезли его в грузовике, чтобы сдать на металлолом.

- Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания виновному – лишение свободы на срок до 5 лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.