Тамбовчанам покажут старинные карты

В Тамбовском областном краеведческом музее готовится к открытию уникальная выставка «ПРОкарты: приглашение к путешествию». Жители и гости нашего региона смогут увидеть старинные географические карты и узнать, как с течением времени изменялись границы государств, а также представления людей об окружающем мире.

Посетители познакомятся с процессом зарождения и развитием мировой картографии, а также исторической ретроспективой русских картографических произведений за два столетия. На выставке экспонируются первые русские гравированные атласы – пример выдающихся достижений отечественной картографии XVIII века.

Особый интерес представляют карты, связанные с историей Тамбовского края. Зрители познакомятся с наиболее ранними планами Тамбовского наместничества, губернии.

Неотъемлемой частью выставки являются предметы, которые сопровождали путешественников в дороге и, конечно, привезенные памятные сувениры, которые напоминали о незабываемых впечатлениях.

- Открытие выставки «ПРОкарты: приглашение к путешествию» состоится 22 декабря в Тамбовском областном краеведческом музее в 11 часов, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.