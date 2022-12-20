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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:39

Тамбовчанин, которому стало плохо за рулем, протаранил бордюр и врезался в столб ЛЭП

Рухнувшая опора повредила автомобиль
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Опора упала на автомобиль

Опора упала на автомобиль

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием 46-летнего автомобилиста произошла 19 декабря в 16 часов 18 минут в районе дома №39 "В" по улице Магистральной города Тамбова. Управляя автомобилем «Лада Веста», мужчина почувствовал себя плохо, его машина налетела на бордюр, а потом врезалась в опору городского электрического освещения, которая при падении повредила автомобиль.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя с травмами отвезли в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.