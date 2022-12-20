В управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области прошли обыски

Купленное жилье не отвечает требованиям госпрограммы Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове прошли обыски в региональном управлении градостроительства и архитектуры, а также в коммерческой организации. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области действовали по поручению следователя, ведущего дело о мошенничестве.

Следствие установило, что по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» предусмотрена покупка квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом полицейские выявили, что управление градостроительства и архитектуры приобрело в рамках государственного контракта жилье для детей-сирот, не соответствующее предъявляемым требованиям по завышенной цене.

Квартиры приобретались по завышенной цене Фото: УМВД по Тамбовской области

- По госконтракту коммерческая организация приобрела две квартиры в Тамбовском районе на сумму 3,5 миллиона рублей. Предварительный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей. Генеральный директор коммерческой организации, реализовавшей жилое помещение, задержан для избрания судом меры пресечения. Проводится комплекс дальнейших следственно-оперативных мероприятий, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.