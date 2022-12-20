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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 7:38

На севере Тамбова загорелся автомобиль

Машину потушили за несколько минут
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В последнее время в городе стали чаще гореть автомобили

В последнее время в городе стали чаще гореть автомобили

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Утром 20 декабря в Тамбове на улице Ореховой загорелся моторный отсек легкового автомобиля. В 8 часов 28 минут возгороаие локализовали, а вскоре полностью ликвидировали.

- В связи с участившимися случаями возгорания автомобильной техники, призываем владельцев производить регулярное техническое обслуживание маши и иметь в наличии огнетушитель, - обращаются к водителям в ГУ МЧС России по Тамбовской области.