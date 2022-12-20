Среди тамбовчан проводитя опрос о том, давали ли они взятку сотруднику ГИБДД

В региональном УГИБДД сообщают о том, что в период с 20 по 30 декабря на официальном сайте УМВД России по Тамбовской области проводится опрос, в онлайн формате. Участникам предложат ответить всего на один вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6 месяцев», «приходилось» или «не приходилось». Для участия в опросе необходимо с любого устройства имеющего выход в интернет, зайти на сайт УМВД России по Тамбовской области и проголосовать.

- Убедительная просьба подойти к голосованию ответственно и с учётом личного опыта (если он был) честно ответить, - обращаются к жителям области в региональном УГИБДД. - Ваше участие в данном голосовании очень важно для нас.

Пройти опрос можно по ссылке: https://68.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/572040