Тамбовчанин отдал мошеннику 30 тысяч рублей за успешную сдачу на права

38-летний житель Сосновского района лишился прав за нарушение. В Москве, где он работает вахтовых методом, мужчина обсуждал со знакомыми возможность вновь сдать на права. Этот разговор услышал 43-летний житель Воронежской области, который решил воспользоваться ситуацией.

Воронежец рассказал, что у него есть связи в ГИБДД и он может помочь сдать экзамен без проблем. За это он попросил 30 тысяч рублей. Тамбовчанин поверил знакомому и перевел ему деньги. В следующие два месяца житель Воронежской области тянул время, перенося дату экзамена. А потом отключил телефон. Пострадавший наконец понял, что его обманули и обратился в полицию.

Сосновские сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, нашли и опросили его. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

- Подозреваемый признался, что никаких знакомых в ГИБДД у него не было, а деньги он присвоил. 10 тысяч рублей он вернул пострадавшему, остальное пообещал компенсировать в ближайшее время. Уголовное дело направлено в суд Сосновского района, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.