В правительстве Тамбовской области новые назначения

В правительстве области произошли назначения руководителей региональных министерств, департаментов и управлений.

Так, с 19 декабря министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области возглавляет Альберт Чурилов.

- Министром социальной защиты и семейной политики стала Анна Орехова, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Директором департамента контроля и протокола назначили Елену Сутормину. Елена Жмаева возглавила управление по работе с обращениями граждан правительства области. Ранее, на прошлой неделе стало известно, что пост министра образования в правительстве области получила Татьяна Котельникова, а министерством юстиции и региональной безопасности области будет руководить Александра Ефименко.