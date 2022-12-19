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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:50

В правительстве Тамбовской области новые назначения

На посты утверждены министры, руководители управлений и департаментов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В правительстве области произошли назначения руководителей региональных министерств, департаментов и управлений.

Так, с 19 декабря министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области возглавляет Альберт Чурилов.

- Министром социальной защиты и семейной политики стала Анна Орехова, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Директором департамента контроля и протокола назначили Елену Сутормину. Елена Жмаева возглавила управление по работе с обращениями граждан правительства области. Ранее, на прошлой неделе стало известно, что пост министра образования в правительстве области получила Татьяна Котельникова, а министерством юстиции и региональной безопасности области будет руководить Александра Ефименко.