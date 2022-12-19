В Тамбове загорелся дом-памятник на улице Октябрьской

19 декабря в Тамбове, в доме на ул. Октябрьской, 25, который является объектом культурного наследия, произошел пожар. Сообщание о ЧП поступило в НУ МЧС России по Тамбовской области в 6 часов 57 минут. Спустя 5 минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту пожара. К этому моменту крыша и комнаты нежилого 3-х этажного дома горели открытым пламенем.

- В 7 часов 26 минут возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров. В 7 часов 58 минут ликвидировали открытое горение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 9 часов 3 минуты пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. На месте работали 3 пожарных расчета и 1 единица специальной техники МЧС России - автолестница. В ходе тушения пожара спасены 2 человека, 1 эвакуирован.