В Тамбовской области задержали двух местных жителей, объявленных в федеральный розыск

В УМВД России по Тамбовской области поступила информация от Люберецкого городского суда Московской области. Двое жителей Знаменского района были объявлены в федеральный розыск. Мужчин обвиняли в организации незаконной миграции. В суд они не явились и скрывались. Тамбовские полицейские установили местонахождение разыскиваемых.

- Жители Знаменского района были помещены в следственный изолятор на территории Тамбовской области для дальнейшего этапирования по месту проведения судебного заседания. Московские коллеги поблагодарили тамбовских полицейских за оперативный розыск и задержание лиц, находящихся в федеральном розыске, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.