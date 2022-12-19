В Уварове несколько улиц затапливает весной и осенью

Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям жителей Уварово. Установлено, что в городе не организовано отведение воды с территорий, подтапливаемых весной и осенью. Это переулки Городской, Котовского, Московский, улицы Привокзальная, Городская, Победы, Придорожная, Шоссейная, Луговая.

- Межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением. По результатам рассмотрения требования прокуратуры судом удовлетворены. На администрацию города Уварово возложены обязанности организовать соответствующие работы по отводу поверхностных сточных вод, - рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре.