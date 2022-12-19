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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 9:10

Тамбовчанин продавал на сайте объявлений несуществующий телефон

Мужчину обвиняют в мошенничестве
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Мичуринска обратился 51-летний мужчина. Он нашел на популярном сайте объявление о продаже сотового телефона по привлекательной цене. Житель Мичуринска связался с продавцом и договорился о покупке. При этом продавец потребовал предоплату.

Мужчину это не смутило и он отправил злоумышленнику 2800 рублей. После этого продавец стал раз за разом переносить встречу, а потом просто перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска нашли обманщика, им оказался житель села Шиновка Кирсановского района. Задержанный признался, что никакого телефона у него не было. Молодому человеку предстоит потерпевшему материальный ущерб.

- Полицейские выясняют причастность задержанного к аналогичным фактам мошенничества, дознавателями ОМВД по Мичуринску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.