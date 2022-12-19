На севере Тамбова в аварии получил ушибы 4-летний мальчик

Травмы в ДТП получил 4-летний малыш Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 16 декабря в 15 часов 40 минут в районе дома 19 к. 1 по улице Магистральной города Тамбова. 25-летний мужчина, управляя автомобилем «ФОРД С- МАХ», выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении «ФОРД ФОКУС», за рулем которого был 35-летний мужчина. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного-происшествия водители не пострадали, пассажир автомобиля «ФОРД ФОКУС», 4-летний мальчик, получил ушибы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - От более тяжелых травм ребенка уберегло то, что он перевозился в детском удерживающем устройстве.