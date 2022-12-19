Житель Моршанского района хранил у себя 600 грамм марихуаны

На улице Луговой села Ракша в Моршанском районе сотрудники наркоконтроля задержали 60-летнего безработного мужчину. В частном доме у задержанного оперативники обнаружили у него 600 грамм марихуаны.

Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, наркосодержащие растения он нарвал в своем селе.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.