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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:21

В Тамбовской области после столкновение с фурой погиб водитель иномарки

52-летний мужчина выехал на встречную полосу там, где это запрещено
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП погиб мужчина

В ДТП погиб мужчина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 52-летний мужчина, произошла 17 декабря около 15 часов на 456 километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель, управляющий автомобилем «Nissan Almera», выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено и столкнулся с большегрузом «Volvo FH460EEV» в составе полуприцепа «Schmitz SKO24» под управлением 55-летнего мужчины. От удара иномарка съехала с дороги в правый по ходу движения кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Nissan Almera» от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.