Тамбовчанка обокрала женщину-таксиста

В отдел полиции Тамбова обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина, работающая водителем такси, сообщила, что из ее автомобиля украли сумку, где были 6000 рублей, банковские карты и документы. Пропажу она обнаружила после заказа.

Оперативники уголовного розыска нашли и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница. Полицейские выяснили, что клиентка села на заднее сидение такси, а приехав на место, прихватила с собой рюкзак потерпевшей.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Женщине может грозить до 5 лет тюрьмы. Похищенное имущество и деньги полицейские вернули владелице.