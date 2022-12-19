В Тамбове у дворца спорта «Кристалл» установили новогоднюю елку

Украшение площади продолжат Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

У дворца спорта «Кристалл» на выходных установили новогоднюю ёлку. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу зимнего игрового комплекса и светящегося шатра, который окутает ёлку 50 нитями гирлянд.

Попутно продолжится монтаж деревянных домиков, в том числе на Тамбовском Арбате. В них развернется рождественская ярмарка.

- В городских скверах уже включена световая иллюминация, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В полном новогоднем убранстве столица области должна засиять к концу предстоящей недели.