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НовостиОбщество19 декабря 2022 6:19

В Тамбове у дворца спорта «Кристалл» установили новогоднюю елку

Город полностью украсят до конца этой недели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Украшение площади продолжат

Украшение площади продолжат

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

У дворца спорта «Кристалл» на выходных установили новогоднюю ёлку. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу зимнего игрового комплекса и светящегося шатра, который окутает ёлку 50 нитями гирлянд.

Попутно продолжится монтаж деревянных домиков, в том числе на Тамбовском Арбате. В них развернется рождественская ярмарка.

- В городских скверах уже включена световая иллюминация, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В полном новогоднем убранстве столица области должна засиять к концу предстоящей недели.