При обстреле Белгородской области погиб рабочий из Тамбова

При обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб рабочий из Тамбова. Об этом сообщил глава соседнего региона Вячеслав Гладков 18 декабря. В результате погиб один человек. Мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова. Он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

- Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение, - добавил Вячеслав Гладков.

Отметим, что в Белгородском районе на птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники. Именно здесь один человек погиб и один пострадал.