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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 13:31

При обстреле Белгородской области погиб рабочий из Тамбова

Мужчина занимался строительством птицефабрики
Анна ГРЕБЕНКИНА

При обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб рабочий из Тамбова. Об этом сообщил глава соседнего региона Вячеслав Гладков 18 декабря. В результате погиб один человек. Мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова. Он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

- Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение, - добавил Вячеслав Гладков.

Отметим, что в Белгородском районе на птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники. Именно здесь один человек погиб и один пострадал.