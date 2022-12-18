Тамбовские хоккеисты добились волевого успеха в матче с «Дизелистом»

18 декабря «волчата» проведут на льду «Темпа» повторный матч с «Дизелистом». Начало игры в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» принимал четвертую команду восточной конференции – «Дизелист» из Пензы.

Уже на 26-й секунде Иван Климкин вывел хозяев льда вперед, но на первый перерыв гости ушли с перевесом в одну шайбу. Ворота «Тамбова» поразили Иван Кузьмин (16-я) и Василий Бардыга (19-я). Но «волчат» эта встряска лишь раззадорила. Во втором периоде Даниил Цехановский (23-я) и Илья Филатов (29-я) восстановили статус-кво. В заключительном игровом отрезке команды обменялись точными бросками. У мичуринцев отличился Егор Антонов (52-я, 4:2). Итоговый счет – 4:3 в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 43 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «Кристалл» (по 35). Теперь сегодня, 18 декабря, «волчата» проведут на льду «Темпа» повторный матч с «Дизелистом». Начало игры в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов Климкин занимает первое место с 22 шайбами в активе. Позади располагаются Максим Пиков и Раис Шафеев из «Олимпии» (по 17). В споре ассистентов у нашего Расима Шакирова и Тимофея Пономарева («Олимпия») по 25 голевых передач.