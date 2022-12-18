Спасатели предупредили тамбовчан о сильном тумане 18 декабря

Тамбовские спасатели со ссылкой на синоптиков предупредили жителей региона о неблагоприятной погоде 18 декабря. В воскресенье в регионе ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

В такую погоду тамбовчан просят максимально обезопасить себя.

- страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

- также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

- будьте осторожны, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия;

- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах;

- соблюдать скоростной режим, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.