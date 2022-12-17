«Тамбов» добился исторического успеха во Владивостоке

18 декабря наши парни сыграют в Иркутске с «Иркутом». Начало игры в 14:10. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Во Владивостоке местное «Динамо» в рамках мужской Суперлиги по баскетболу принимало «Тамбов». «Волки» приехали на Дальний Восток с отменным настроением – они впервые в истории одержали две победы кряду во втором эшелоне чемпионата страны. Одолев «Новосибирск» и «Барнаул», тамбовчане умудрились победить на динамовском паркете. Хотя на большой перерыв команды ушли при счете 35:32 в пользу хозяев. Но уже за третью четверть «волки» все выправили – 24:16, а по итогам четвертой они довели свой перевес до десяти очков – 85:75.

В ТОП-4 результативных игроков тамбовчан вошли – Роман Баландин (24 очка), Никита Иванов (16), Максим Хозяшев и Юрий Митюк (по девять).

После этого матча «Тамбов» располагается на десятом месте с 17-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга (по 23 очка) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (22). Теперь завтра, 18 декабря, наши парни сыграют в Иркутске с «Иркутом» (седьмое место, 18 очков). Начало игры в 14:10.