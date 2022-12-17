В Мичуринске открылся новый спорткомплекс

16 декабря в Мичуринске состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Триумф». Строительство объекта началось в сентябре 2019 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На эти цели направили более 102 миллионов рублей, из которых большая часть средств выделена из областного бюджета.

«Триумф» — самый большой спорткомплекс в Мичуринске. Здесь оборудован современный универсальный спортивный зал для командных видов спорта, зал единоборств, тренажерный зал.

- В новом спорткомплексе будут заниматься спортсмены мичуринской школы олимпийского резерва №4, местного отделения спортшколы «Академия футбола» и других спортивных организаций, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.