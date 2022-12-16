Мичуринский «Тамбов» одержал рекордную победу в сезоне-2022/23

17 и 18 декабря в Мичуринске «Тамбов» примет гостей из Пензы. Обе встречи начнутся в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов".

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» принимал своего ближайшего преследователя – саратовский «Кристалл». В первой встрече гости шокировали хозяев: выиграли 5:4, уступая по ходу встречи 0:4.

На следующий день «волчата» устроили показательную порку на льду «Темпа», отгрузив сопернику восемь шайб. Особенно постарался Александр Куликов, оформивший хет-трик. Он отличился на 34-й (4:1), 49-й (7:1) и 59-й (8:2) минутах. Еще по разу ворота «Кристалла» поразили – Иван Климкин (3-я, 1:0), Илья Комаринский (15-я, 2:0), Владислав Килин (33-я, 3:1), Егор Верхорубов (36-я, 5:1) и Расим Шакиров (48-я, 6:1). Итоговый счет – 8:2 в пользу «Тамбова». Это самый крупный успех мичуринцев в этом розыгрыше. Прежний рекорд (+4) фиксировался трижды – в матчах с курским «Соколом» (дважды по 6:2) и с нововоронежским «Протоном» (4:0).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 41 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32). Теперь 17 и 18 декабря в Мичуринске «Тамбов» примет гостей из Пензы. Обе встречи начнутся в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Климкин занимает первое место с 21 шайбой в активе. Позади располагаются Максим Пиков из кирово-чепецкой «Олимпии»» (16). В споре ассистентов у Шакирова 23 голевых передачи, а у его ближайшего преследователя - Тимофея Пономарева («Олимпия») – 22.