Житель Первомайского лишился 90 тысяч рублей из-за своей доверчивости

В полицию Первомайского района поступила информация о преступлении. Сотрудники дознания и уголовного розыска выявили, что к 42-летней женщине-нотариусу в поселке Первомайский обратился 52-летний мужчина. Он попросил оформить документы на недвижимость.

Нотариус объяснила, что для оформления нужно время, а деньги потребовала вперед. Мужчина передал подозреваемой 90 000 рублей и стал ждать. Результата все не было, но и деньги назад женщина не возвращала.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, когда к женщине пришли полицейские, та призналась, что отдавать деньги не планировала. Она потратила средства на себя, поэтому ей предстоит возместить клиенту ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.