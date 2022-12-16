Тамбовчаин расправился со знакомым, который в разговоре обидел его детей

Суд вынес приговор 56-летнему жителю поселка Зеленый Гай, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 6 апреля фигурант в компании односельчан распивал спиртное. В ходе общения один из мужчин оскорбительно выразился в адрес детей злоумышленника, что разозлило его, и он подверг обидчика избиению, в том числе, нанеся удары по различным частям тела деревянной палкой. Утром следующего дня 51-летнего потерпевшего обнаружили мертвым. Причиной его смерти стала травма головы и множественные переломы ребер.

- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.