В Мичуринске под окнами 9-этажки нашли тело 47-летней женщины

Утром 14 декабря под окнами 9-этажного здания общежития по улице Мартовской города Мичуринска обнаружили тело 47-летней женщины. Погибшая проживала на верхнем этаже в одной из комнат общежития вместе с 17-летней дочерью, которую этим же утром госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, выясняются условия проживания и воспитания несовершеннолетней, а также уровень благополучия данной семьи, которая ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.