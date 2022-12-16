На дорогах Тамбова появились 750 энергоэффективных светильников

Более 750 энергоэффективных светильников установили на автомобильных дорогах Тамбова с начала года. Речь идет как о крупных, так и второстепенных транспортных артериях, которые в этом году ремонтировались.

- На ряде объектов рабочие заменили лампы старого образца на светодиодные, а где-то с нуля устанавливали конструкции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Так, например, самое большое количество светильников – 289 – теперь освещают обновленную Советскую, а на Магистральной, на участке от Мичуринской до Бастионной, установили и уже подключили к городской сети 216 новых фонарей. Почти 100 новых светодиодных фонарей помогут в темное время суток сделать безопаснее путь по улицам Сергеева-Ценского, Пензенской, Садовой и проезду Садовому, Новикова-Прибоя и Лесной.