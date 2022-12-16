Тамбовчан приглашают на конкурс «Мой новогодний город»

Традиционно в канун главного зимнего праздника в Тамбове стартует конкурс «Мой новогодний город», который организует комитет по делам горожан. Жители могут поучаствовать в номинациях «Новогодняя игрушка», «Символ Нового года», «Новогодняя сказка для жителей», «Ёлочка с иголочки» и «Зимняя сказка в моем окне». Итоги будут подведены в конце января, победители и лауреаты конкурса будут награждены премиями и подарками.

Лучшие новогодние игрушки участников городского конкурса «Мой новогодний город», представленные в номинации «Новогодняя игрушка», как всегда разместят на новогодних елках города Тамбова.

- Заявки на участие в городском конкурсе «Мой новогодний город» принимаются по 22 декабря в комитете по делам горожан и связям с общественностью администрации города Тамбова Тамбовской области по адресу: ул. Советская, д. № 182, кабинет № 23, телефон для справок: 48-15-76, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.