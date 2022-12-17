На улицах Тамбова внедряют дизайн-код

В областном центре появились первые объекты торговли, чьи фасады, витрины, входные группы и вывески обновлены на основании требований утвержденного дизайн-кода. Он был разработан специалистами комитета градостроительства и землепользования и постепенно внедряется в городскую среду.

Изменения уже можно заметить на улицах Коммунальная, Советская, Интернациональная, Мичуринская, Рылеева, Агапкина, Астраханская, Пролетарская, Октябрьская, Моршанском шоссе. Здесь было выявлено около 230 информационных конструкций, не соответствующих правилам благоустройства Тамбова. Треть из них уже демонтирована.

- Отдельные участки улиц избавляются от хаотично размещенных вывесок, которыми раньше были буквально усыпаны первые этажи домов. Причем многие из зданий в историческом центре Тамбова являются объектами культурного наследия. Хочется отметить, что многие предприниматели идут навстречу и меняют вывески с учетом требований дизайн-кода без дополнительных согласований, - рассказала главный архитектор Тамбова Яна Ломко.

Дизайн-код — это набор правил, требований и рекомендаций, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. Сейчас он разработан для информационных конструкций, то есть включает в себя рекомендации для размещения вывесок и витрин на фасадах зданий.

С марта следующего года вступит в силу новая редакция Правил благоустройства Тамбова. В ней уже будут определены основные требования к местам размещения и содержанию ограждений, нестационарных некапитальных торговых объектов, рекламных конструкций, кондиционеров. Специалистами профильного комитета также ведется работа по разработке дизайн-кода городских улиц, который определит их общее колористическое и стилевое решение.