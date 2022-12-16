С 23 декабря в Тамбове начнут работу новогодие площадки

Главные новогодние площадки в Тамбове в этом году начнут свою работу с 23 декабря.В этот день в 17.00 откроется праздничная площадка у ЛДС «Кристалл», которая будет радовать детей и взрослых новогодним убранством и развлекательными программами до 8 января. В областной картинной галерее с 23 декабря начнет свою работу выставка «Свет рождественской звезды», а в Тамбовском краеведческом музее – выставка «Новогодние штрихи».

24 декабря в 11.00 состоится открытие основной площадки «Новогодняя карусель», которая на этот раз будет развернута в городском парке культуры и отдыха. До 8 января тут будут проходить концертные и анимационные программы, работать аттракционы, а также Резиденция Деда Мороза.

В этот же день у Кристалла в 9.00 откроется большая предновогодняя ярмарка, а в Парке Победы в 12.00 начнется детская праздничная программа «Путешествие в Дедморозовку».

24 декабря Тамбовский молодежный театр и Тамбовский государственный театр кукол представят юным зрителям свои постановки «Снежок» и «Солнышко и снежные человечки». Тамбовский государственный драматический театр в новогодние праздники покажет Новогодний концерт театра с оркестром, а также постановки «Про Ивана-стрельца» и «Новогодние чудеса».

26 декабря на «Тамбовском Арбате» развернется праздничная ярмарка.

28 декабря в Усадьбе Асеевых откроется фестиваль ледяных скульптур. Здесь же с 30 декабря будет работать резиденция Деда Мороза.

В канун Нового года, 31 декабря, большие Концертные программы пройдут в городском парке культуры и отдыха (с 17.00 до 20.00) и у культурно-досугового центра «Мир» (с 18.00 до 22.00).

В первый день нового 2023 года в 12.00 на площади Музыки будет дан старт Всероссийской новогодней акции «Забег обещаний».

- Подробную информацию о всех новогодних мероприятиях можно узнать на сайте Тамбовская область: Афиша событий https://tur-region68.ru/, - сообщает пресс-служба регионального правительства.