В Бондарях жильцы многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ремонта

Прокуратура Бондарского района провела проверку по обращению жительницы районного центра. Женщина пришла на прием к прокурору области из-за ненадлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме.

Осмотр дома позволил установить факты разрушений на стенах и цоколе. По Программе капитального ремонта утеплять и ремонтировать фасад этого здания планировалось не ранее 2034 года. В 2023 году был запланирован только ремонт инженерной инфраструктуры.

Несмотря на явные признаки разрушения фасада администрация района не инициировала проведение общего собрания жильцов, чтобы решить, стоит ли перенести срок капитального ремонта или изменить вид работ, запланированных на 2023 год.

- По результатам рассмотрения представления прокуратуры муниципалитетом обеспечено проведение общего собрания, на котором принято решение о проведении работ по ремонту фасада в 2023 году, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.