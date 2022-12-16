Житель Мичуринска хотел сдать экзамен в ГИБДД при помощи шпионского гаджета

Вступил в силу приговор по уголовному делу 34-летнего жителя Мичуринска. Его признали виновным в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Мужчина нашел в интернете сайт, где продавалось устройство слежения с радиопередатчиком. Такая аппаратура относится к категории спецсредств.

После подсудимый попросил знакомого купить прибор, не сообщив, для чего он предназначен. Получать его в отделение доставки мужчина пришел сам.

Спецсредство он планировал использовать на теоретическом экзамене на права в отделении ОГИБДД. Однако сотрудники регионального УФСБ изъяли прибор раньше.

- Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.