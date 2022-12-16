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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:40

Жители Пичаевского района пожаловались на опасно накренившуюся опору

Ситуацию исправили после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Пичаевского района провела проверку по обращению жительницы села Заречье. Оказалось, что столб опоры высоковольтной линии электропередач на улице Центральная около дома № 115а опасно накренился.

Прокуратура внесла представление в адрес организации, обслуживающей электрические сети.

- Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. В рамках технического обслуживания проведены работы по переносу опоры воздушной линии, нарушение устранено, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района