Жители Пичаевского района пожаловались на опасно накренившуюся опору

Прокуратура Пичаевского района провела проверку по обращению жительницы села Заречье. Оказалось, что столб опоры высоковольтной линии электропередач на улице Центральная около дома № 115а опасно накренился.

Прокуратура внесла представление в адрес организации, обслуживающей электрические сети.

- Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. В рамках технического обслуживания проведены работы по переносу опоры воздушной линии, нарушение устранено, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района