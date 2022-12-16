Четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в аварии на севере Тамбова

В больнице оказались двое малышей и два взрослых Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, произошла 15 декабря в 19 часов в районе дома №1 по улице Мордасовой города Тамбова. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA GRANTA 219010» на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении другой машине. В результате произошло столкновение с движущейся по главной «LADA GRANTA» под управлением 18-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «LADA GRANTA 219010» и его 31-летняя пассажирка не пострадали, двое детей – 1 года и 4 лет на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель «LADA GRANTA» и его 18-летний пассажир также оказались в больнице.