Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году

Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию

В соответствии с приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, утверждены сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2023 году.

Так, досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, дополнительный период – с 6 по 19 сентября.

Первыми - 26 мая - школьники будут сдавать географию, литературу и химию. Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ – 19 и 20 июня.

ЕГЭ по русскому языку пройдет 29 мая. Математику базового и профильного уровней будут сдавать 1 июня, историю и физику - 5 июня, обществознание – 8 июня, биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

- Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области