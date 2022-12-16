В Мичуринском районе торговали саженцами сортов, не внесенных в Государственный реестр

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили индивидуальных предпринимателей из Мичуринского района, которые торговали саженцами плодовых деревьев. При этом выяснилось, что некоторые сорта не были внесены в Государственный реестр селекционных достижений. Это значит, что по закону продавать их нельзя.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, собственникам посадочного материала предложили привести свою продукцию в соответствие с законодательством. Продавцам саженцев выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.