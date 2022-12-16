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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:42

В Мичуринском районе торговали саженцами сортов, не внесенных в Государственный реестр

По закону продажа незарегистрированных семян недопустима
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили индивидуальных предпринимателей из Мичуринского района, которые торговали саженцами плодовых деревьев. При этом выяснилось, что некоторые сорта не были внесены в Государственный реестр селекционных достижений. Это значит, что по закону продавать их нельзя.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, собственникам посадочного материала предложили привести свою продукцию в соответствие с законодательством. Продавцам саженцев выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.