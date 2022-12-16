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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:19

Газовую компанию оштрафовали за отказ подключить дом к сети

Организация незаконно требовала от собственника собрать пакет документов
Марина МАКОВЛЕВА

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф в 300 тысяч рублей, наложенный на АО «Газпром газораспределение Тамбов». Компания отказалась подключить дом к газоснабжению.

Житель села Донское обратился в антимонопольную службу с жалобой на газовую компанию. Она отказала ему в подключении дома к сетям до представления ряда документов. Как выяснилось, по закону предоставлять эти документы вообще не требуется. Поэтому компанию оштрафовали за предъявление незаконных требований.

- Не согласившись с решением антимонопольной службы, газораспределительная организация обратилась в суд. Суды двух инстанций согласились с позицией антимонопольного органа и оставили штраф в силе, - сообщают в УФАС по Тамбовской области.