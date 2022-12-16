Сотрудниц магазина в Сатинке поймали на присвоении товара

В полицию поселка Сатинка поступило сообщение от сотрудника службы безопасности магазина. Полицейские выехали на место и установили, что на протяжении нескольких дней сотрудники супермаркета занимались хищением товара.

44-летняя администратор и 48-летняя кассир сговорилась и присвоили продукты и алкоголь на 10 000 рублей. Выяснить это помогла запись с камер видеонаблюдения.

- Теперь женщинам придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана, проверяется причастность задержанных к аналогичным фактам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса РФ (Присвоение или растрата), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.