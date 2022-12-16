Новый знакомый напал на тамбовчанина и лишил его денег и телефона

27-летний житель Тамбовского района отдыхал в тамбовском кафе. За распитием алкоголя он познакомился с другим молодым человеком. Тот быстро понял, что у нового друга есть деньги и предложил продолжить вечеринку. Но мужчина отказался, оделся и ушел.

Такой исход не удовлетворил его нового знакомого. Он догнал молодого человека и напал на него сзади. Потерпевший получил несколько ударов в лицо, лишился 2,5 тысяч рублей и мобильника. Нападавший скрылся, а мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность напавшего и задержали его. 28-летний житель Тамбовского района признался в преступлении. Как оказалось, деньги он потратил, а мобильник сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

- За совершение грабежа подозреваемому может грозить до 7 лет лишения свободы, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.