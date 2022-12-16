Школьников Тамбова переводят на дистанционку

Школьников Тамбова переводят на дистанционное обучение. Это связано с тем, что за минувшую неделю количество заболевших ОРВИ среди учащихся 1-11 классов в областном центре выросло в 2,6 раза, что выше среднероссийского показателя в этой возрастной группе.

Дистанционное обучение – это не каникулы, поэтому все занятия продолжатся в соответствии с учебной программой. В таком формате ребята будут учиться с 17 по 24 декабря.

Кроме того, аналогичный режим обучения рекомендовано ввести в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Казачьей кадетской школе-интернат им. графа И.И.Воронцова-Дашкова и Многопрофильном кадетском корпусе им. Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина.

- Ограничение также вводится и в отношении режима работы учреждений дополнительно образования детей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.