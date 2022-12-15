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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:50

На Тамбовскую область опустится сильный туман

Видимость не превысит 200-500 метров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В ГУ МЧС России по Тамбовской области объявили экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях. По данным Тамбовского ЦГМС – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня и вечера, на территории региона ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

- При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий, - поясняют в ГУ МЧС России по Тамбовской области.