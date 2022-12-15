Тамбовчанина, не платившего штрафы, поймали на посту ГИБДД

В отделении судебных приставов по Тамбову и Тамбовскому району находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении 41-летнего мужчины. Тамбовчанин 25 раз нарушил правила дорожного движения. Всего он задолжал 15 900 рублей за превышение скорости, не пристегнутый ремень и неправильную парковку.

По пути из Воронежа в Тамбов должника остановили на посту ГИБДД. Обнаружив, что перед ним злостный неплательщик, сотрудник правоохранительных органов связался с судебными приставами. Те прибыли на место и арестовали машину должника.

- Арест движимого имущества мотивировал должника сразу же отправиться в банковскую организацию для оплаты. Предъявив документы, подтверждающие погашение задолженности на сумму 15900 рублей, а также исполнительский сбор в размере 3000 рублей судебному приставу, гражданин вернул свой автомобиль, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.